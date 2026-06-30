Не один год: как долго действительны результаты НМТ
25 июня завершилась основная сессия национального мультитеста 2026 года. Ещё будет дополнительная.
Что интересно, в этом году поступить можно не только по результатам НМТ 2026 года. Руководительница Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко, в свою очередь , рассказала в интервью 24 Каналу, как долго будут действительны результаты тестирования.
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Как долго будут действительны результаты НМТ
Вакуленко говорит, что норму о сроке действия сертификатов национального мультитеста утверждают ежегодно в условиях приема на обучение.
Например, до этого года можно использовать и прошлогодние, и позапрошлогодние результаты, добавила она.
Пока точно неизвестно, но не менее 3 лет они точно будут действительны,
– отметила руководительница Центра.
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Сертификаты НМТ каких лет действительны в этом году
В этом году выпускники школ прошлых лет могут подать для участия в конкурсном отборе результаты НМТ 2023, 2024 или 2025 годов. И, конечно, 2026 года.
Формула расчета конкурсного балла обнародована в Порядке приема в вузы. Его утверждает МОН Украины.
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Последние новости о НМТ – 2026:
- В основной сессии НМТ 2026 года приняли участие более 324 тысяч человек. Это 91,5% зарегистрированных участников тестирования.
- Дополнительные сессии НМТ в этом году будут проходить с 17 по 24 июля.
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец недавно обратился к правительству и МОН с предложением снизить проходной балл НМТ для поступления до 130.
- В МОН отметили, что не планируют снижать минимальный конкурсный балл для поступления на отдельные специальности.
- Студенты, набравшие более 185 баллов по каждому предмету на НМТ, могут получить стипендию.