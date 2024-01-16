Только так: как по-украински сказать "насмарк"
Украинцы часто "грешат" суржиковыми словами в своей речи. Даже когда болеют.
К слову, тема заболевания и лечения становится "камнем" преткновения для многих жителей страны. Ведь они те или иные слова на эту тему употребляют неправильно.
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Как на украинском сказать "насморк"
Одно из таких слов подскажет Образование 24. Также мы, как обычно, расскажем, как говорить по-украински правильно.
Так, украинцы часто любят говорить, что имеют "насморк". Однако такого слова нет в украинском языке.
Единственно правильным на обозначение воспаление слизистой носа, сопровождающееся слизисто-гнойными выделениями, иногда чиханьем, есть слово "нежить".
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Какие "болезненные" суржиковые слова нужно забыть
- Недавно мы рассказывали, как правильно сказать по-украински "лихорадка".
- Также запомните, как на украинском сказать "простуда".
- И выясняем, есть ли в украинском языке слово "лекарство".