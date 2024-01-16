Только так: как по-украински сказать "насмарк"

Украинцы часто "грешат" суржиковыми словами в своей речи. Даже когда болеют.

К слову, тема заболевания и лечения становится "камнем" преткновения для многих жителей страны. Ведь они те или иные слова на эту тему употребляют неправильно.

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Как на украинском сказать "насморк"

Одно из таких слов подскажет Образование 24. Также мы, как обычно, расскажем, как говорить по-украински правильно.

Так, украинцы часто любят говорить, что имеют "насморк". Однако такого слова нет в украинском языке.

Единственно правильным на обозначение воспаление слизистой носа, сопровождающееся слизисто-гнойными выделениями, иногда чиханьем, есть слово "нежить".

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Какие "болезненные" суржиковые слова нужно забыть