Слова "натощак" нет в украинском языке: узнайте правильный вариант

Терминология, в частности, та, что связана со здоровьем – это отдельная тема по использованию русизмов. Но в украинском языке есть свои соответствия.

Какое соответствие к слову "натощак" в рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на тикток Светланы Чернышевой.

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Как переводится "натощак"

Имеете полезную привычку пить воду утром "натощак"? Но знайте, что в украинском языке нет слова "натощак" – это русизм. Им обозначают состояние пустого или голодного желудка.

Этот термин используют для рекомендаций приема лекарств или определенной диеты.

Однако в нашем языке есть свой термин – "натщесерце" – именно так звучит на украинском на голодный желудок.

Это слово образовалось путем сочетания предлога "на-", прилагательного "тще-" (то есть пустой, пустой) и существительного "серце" (сердце здесь в смысле – нутро, внутри). "Натщесерце" – это наречие и слово пишется слитно.

Слово имеет праславянское происхождение и писали его раньше, как три отдельных слова. В старославянском языке было слово "тощъ" означало "худой, пустой". А вот слово "сердце" часто употребляли в значении "душа, внутреннее состояние". То есть "натощак" – это когда и желудок, и душа еще "пустые", без еды.

В буквальном понимании "натщесерце" – это на пустые внутренности.

Если это слово кажется сложным, то используйте слово – "натще" или фразы "не попоївши" или "на пустой шлунок" – можете выбрать тот, который вам нравится.

Как "натощак" на украинском: смотрите видео

Не стоит пользоваться русизмами, лучше изучать свой язык и узнавать новые слова. Как, например, другой технический термин "подшипник", которого в украинском языке нет.

Говорите на украинском правильно!