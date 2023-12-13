Национальную академию наук Украины реформируют
Источник:Osvita.ua
Украинское правительство намерено реформировать Национальную академию наук. Это должно произойти в 2024 году.
Об этом заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров во время выступления на форуме. И подчеркнул, что инновации невозможны без развития науки.
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Национальную академию наук реформируют
Федоров отметил, что сейчас его команда работает над Национальной стратегией инноваций. Она будет действовать совместно с треком по трансформации системы образования.
В следующем году мы планируем реформировать Национальную академию наук,
– сообщил вице-премьер.
И добавил, что сейчас идет институционный аудит НАН. После его завершения будет сформировано концептуальное видение развития научной сферы Украины.
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В научные разработки в Украине инвестируют значительные средства
- Недавно министр образования и науки Оксен Лисовой анонсировал значительные инвестиции в украинскую науку.
- Так, в Госбюджете – 2024 увеличат средства на эту цель более чем на 20%.
- Деньги, в частности, получат на актуальные исследования молодые учёные.
- Также средства будут направлены на развитие системы базового финансирования вузов и научных учреждений и приоритетные научные разработки.