Наука в Украине / Министерство образования и науки Украины
На днях Рада Украина – НАТО утвердила Стратегию поддержки украинской научной экосистемы. В документе определены направления поддержки ученых, укрепления исследовательской инфраструктуры и расширения международного научного сотрудничества.
Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.
Что предусматривает этот документ?
Стратегия направлена на поддержку научного сообщества, развитие исследовательской инфраструктуры, укрепление связей между научными учреждениями и расширение возможностей для научных обменов. Она будет способствовать реализации "Дорожной карты" сотрудничества Украина – НАТО в сфере инноваций и укреплению устойчивости украинской научной экосистемы в условиях российской агрессии.
Заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов отметил, что для нашего государства важно сохранить научные коллективы и обеспечить им возможность продолжать исследования на родине.
Украинские ученые уже вносят весомый вклад в разработку решений для общей безопасности – от гуманитарного разминирования до энергетической устойчивости. Наша задача – расширять возможности для таких исследований и превращать их результаты в технологии, которые защищают людей и помогают восстанавливать страну
По его словам, украинские научные, исследовательские и государственные учреждения вовлечены в более чем 35 % всех действующих мероприятий программы. Вместе с партнерами из стран Альянса и государств-партнеров украинские ученые работают над более чем 70 научно-исследовательскими проектами.
Совместные исследования охватывают гуманитарное разминирование, защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, противодействие беспилотным воздушным системам и энергетическую безопасность.
Сколько средств выделено на науку в проекте госбюджета на 2027 год
- В сентябре правительство согласовало проект Государственного бюджета Украины на 2027 год. Образование и наука – среди приоритетов государства.
- Предварительно общие расходы на образование и науку на следующий год составляют 328,5 миллиарда гривен.
- На развитие науки и инноваций предусмотрено рекордные 24,2 миллиарда гривен, из которых 9,7 миллиарда гривен – по бюджетным программам МОН для финансирования научных учреждений и других направлений в сфере управления министерства.
- Средства будут направляться на приоритетные научные исследования и разработки, научную деятельность университетов и научных учреждений, в частности на программы, связанные с переходом на новую модель финансирования науки по результатам государственной аттестации, развитием исследовательской инфраструктуры, Национальной системой исследователей, проектной аспирантурой и постдокторантурой. Также увеличили грантовую поддержку через Национальный фонд исследований Украины, исследования на антарктической станции "Академик Вернадский" и другие направления.
- В этом году общие расходы на науку и инновации составили 19,9 миллиарда гривен, из которых 7,3 миллиарда гривен было предусмотрено по бюджетным программам МОН.
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