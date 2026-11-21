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Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Что предусматривает этот документ?

Стратегия направлена на поддержку научного сообщества, развитие исследовательской инфраструктуры, укрепление связей между научными учреждениями и расширение возможностей для научных обменов. Она будет способствовать реализации "Дорожной карты" сотрудничества Украина – НАТО в сфере инноваций и укреплению устойчивости украинской научной экосистемы в условиях российской агрессии.

Заместитель министра образования и науки Украины Денис Курбатов отметил, что для нашего государства важно сохранить научные коллективы и обеспечить им возможность продолжать исследования на родине.

Украинские ученые уже вносят весомый вклад в разработку решений для общей безопасности – от гуманитарного разминирования до энергетической устойчивости. Наша задача – расширять возможности для таких исследований и превращать их результаты в технологии, которые защищают людей и помогают восстанавливать страну– подчеркнул он.

По его словам, украинские научные, исследовательские и государственные учреждения вовлечены в более чем 35 % всех действующих мероприятий программы. Вместе с партнерами из стран Альянса и государств-партнеров украинские ученые работают над более чем 70 научно-исследовательскими проектами.

Совместные исследования охватывают гуманитарное разминирование, защиту от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, противодействие беспилотным воздушным системам и энергетическую безопасность.

Сколько средств выделено на науку в проекте госбюджета на 2027 год