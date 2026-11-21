Наука в Україні / Міністерство освіти і науки України
Днями Рада Україна – НАТО погодила Стратегію підтримки української наукової екосистеми. У документі визначили напрями підтримки вчених, зміцнення дослідницької інфраструктури та розширення міжнародної наукової співпраці.
Про це інформує Міністерство освіти і науки України.
Що передбачає цей документ?
Стратегія спрямована на підтримку наукової спільноти, розвиток дослідницької інфраструктури, посилення зв’язків між науковими установами й розширення можливостей для наукових обмінів. Вона сприятиме реалізації Дорожньої карти співробітництва Україна – НАТО у сфері інновацій та зміцненню стійкості української наукової екосистеми в умовах російської агресії.
Заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов зазначив, що для нашої держави важливо зберегти наукові команди та забезпечити їм можливість продовжувати дослідження вдома.
Українські вчені вже роблять вагомий внесок у розроблення рішень для спільної безпеки — від гуманітарного розмінування до енергетичної стійкості. Наше завдання — розширювати можливості для таких досліджень і перетворювати їхні результати на технології, які захищають людей та допомагають відновлювати країну
За його словами, українські наукові, дослідницькі та державні установи залучені до понад 35% усіх чинних заходів програми. Разом із партнерами з країн Альянсу та держав-партнерів українські вчені працюють над понад 70 науково-дослідними проєктами.
Спільні дослідження охоплюють гуманітарне розмінування, захист від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз, протидію безпілотним повітряним системам та енергетичну безпеку.
Скільки грошей заклали на науку у проєкті держбюджету-2027
- У вересні уряд погодив проєкт Державного бюджету України на 2027 рік. Освіта і наука – серед пріоритетів держави.
- Попередньо загальні видатки на освіту і науку на наступний рік становлять 328,5 мільярда гривень.
- На розвиток науки та інновацій передбачили рекордні 24,2 мільярда гривень, з яких 9,7 мільярда гривень — за бюджетними програмами МОН для фінансування наукових установ та інших напрямів у сфері управління міністерства.
- Кошти спрямовуватимуть на пріоритетні наукові дослідження й розробки, наукову діяльність університетів та наукових установ, зокрема на програми, пов’язані з переходом на нову модель фінансування науки за результатами державної атестації, розвитком дослідницької інфраструктури, Національною системою дослідників, проєктною аспірантурою та постдокторантурою. Також збільшили грантову підтримку через Національний фонд досліджень України, дослідження на антарктичній станції «Академік Вернадський» та інші напрями.
- Цьогоріч загальні видатки на науку та інновації становили 19,9 мільярда гривень, з яких 7,3 мільярда гривень передбачили за бюджетними програмами МОН.
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