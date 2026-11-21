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Про це інформує Міністерство освіти і науки України.

Що передбачає цей документ?

Стратегія спрямована на підтримку наукової спільноти, розвиток дослідницької інфраструктури, посилення зв’язків між науковими установами й розширення можливостей для наукових обмінів. Вона сприятиме реалізації Дорожньої карти співробітництва Україна – НАТО у сфері інновацій та зміцненню стійкості української наукової екосистеми в умовах російської агресії.

Заступник міністра освіти і науки України Денис Курбатов зазначив, що для нашої держави важливо зберегти наукові команди та забезпечити їм можливість продовжувати дослідження вдома.

Українські вчені вже роблять вагомий внесок у розроблення рішень для спільної безпеки — від гуманітарного розмінування до енергетичної стійкості. Наше завдання — розширювати можливості для таких досліджень і перетворювати їхні результати на технології, які захищають людей та допомагають відновлювати країну– акцентував він.

За його словами, українські наукові, дослідницькі та державні установи залучені до понад 35% усіх чинних заходів програми. Разом із партнерами з країн Альянсу та держав-партнерів українські вчені працюють над понад 70 науково-дослідними проєктами.

Спільні дослідження охоплюють гуманітарне розмінування, захист від хімічних, біологічних, радіологічних і ядерних загроз, протидію безпілотним повітряним системам та енергетичну безпеку.

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