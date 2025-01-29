УКР РУС
29 января 2025, 12:28
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Знали ли, что на украинском не "картавый" и не "левша": как назвать эти особенности человека

Алеся Кух

Ряд русинизмов укоренились в нашем языке и кажутся "своими", потому что уже фигурируют и в литературе, и в медиа, как официальные термины. Однако – это ошибка, и стоит пользоваться украинскими аналогами.

Это касается и определенных черт и особенностей человека. 24 Канал советует соответствия к словам "картавый" и "левша", ссылаясь на блог языковеда Марии Словолюб.

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Как же заменить на украинском знакомые "картавый" и "левша"

Хотя слова картавый и левша знакомы всем украинцам и являются укоренившимися в язык, они не являются исконно родными, но в словарях мы можем встретить и такие версии. Однако, они неуместны в украинском языке, ведь есть свои обозначения. Эти слова отражают определенные особенности человека, а потому украинцы видели и слышали их по-другому.

Поэтому не картавый, а – "гаркавый". А еще можно сказать:

  • "гаркуша",
  • "шигирявий".

Кто такой картавый Это человек человека, имеющий дефект речи, связанный с неправильным произношением звуков "р" или "л". Такой человек вместо этих звуков может произносить другие, например, "г" или "й".

Не "картавый" и не "левша": смотрите видео

Еще одно слово, которое уже "украинизировалось" – это "усугублять". Однако – это русизм, не типичный для украинского языка, поэтому и "усугубляты", адаптированный вариант, звучит неуместно. А вместо этого используйте один из соответствий:

  • "загострювати",
  • "погіршувати",
  • "посилювати".

Еще одно ошибочное слово – левша, на украинском это будет звучать как – "шульга". Кроме того, есть еще диалектические названия:

  • "манько",
  • "манькут",
  • "манькутник",
  • "малькутник",
  • "лівак".

    Кто такой левша Это человек, у которого доминирует левая рука и все действия он выполняет, преимущественно, этой рукой. У них нестандартное мышление, поэтому часто это люди творческих профессий или изобретатели.

    Как по-украински назвать левшу: смотрите видео

    @sametak1064 Знаєте, хто такий манькут і до чого тут ліва ніздря? #правильноукраїнською #мова #українськамова #лівша #шульга #діалект #діалектизм #українськийтікток ##українськийконтент ♬ оригінальний звук - Правильно українською

    Головоломка для развлечения: определите, кто из них левша.

    Кто из них левша / инфографика УНИАН

    Интересные факты о левше:

    • 13 августа – Международный день левши.
    • В процентном соотношении левши всегда и неизменно составляют лишь 10% населения земного шара.
    • Среди них больше мужчин, чем женщин.
    • Леворукие люди обычно рисуют изображения, на которых взгляды нарисованных существ направлены вправо.
    • Леворуким легче переучиться на правшу, чем праворуким на левшу.
    • В видах спорта, где противники встречаются лицом к лицу (теннис, бокс и бейсбол) левши имеют серьезное преимущество.
    • Леворукость передается наследственно.
    • Многие мировые гении и знаменитости – левши, поскольку они мыслят нестандартно и творчески.
    • Левшами могут быть и животные, в частности грызуны и кошки – у них доминирует левая лапка.

    Давайте лелеять язык! А левша – официант!