Избавьтесь от фразы "не мешай мне": на украинском языке этот глагол имеет другое значение
Часто слышали в свой адрес "не мешай", особенно в детстве? А знаете, что это калька с русского, а на украинском – здесь совсем другая ситуация.
В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал предлагает узнать, что такое "не мешай", и что означает "мешать" на украинском.
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Когда на украинском "мешают"
Знакомое "не мешай", когда мы не вовремя подошли или вмешались, – это русизм. В русском языке слово "мешать" имеет несколько значений, которые не всегда переводим украинским словом мешать.
Слово мешать в украинском языке имеет два значения:
- Мешать – поворачивать круговым движением какую-то жидкость или массу с помощью чего-то (мешать ложкой манную кашу).
- Мешать – соединять что-то в одну массу или жидкость (мешать масло с творогом).
Запомните правильные украинские фразы и их русские соответствия, чтобы не ошибаться.
Не мешай мне – "Не заважай мені" или "Не перешкоджай мені".
Не мешало бы сказать – "Не завадило б сказати".
Не мешало бы купить – "Не зайвим було б купити".
Мешать краски – "Змішувати фарби / мішати чи розколочувати фарбу".
Мешать кашу – "Мішати кашу".
Мешать карты – "Тасувати карти".
На украинском "мешают" только суп или кашу / Freepik
Поэтому в следующий раз на замечание "не мешай", можете ответить – мешают кашу.