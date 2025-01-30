Избавьтесь от фразы "не мешай мне": на украинском языке этот глагол имеет другое значение

Часто слышали в свой адрес "не мешай", особенно в детстве? А знаете, что это калька с русского, а на украинском – здесь совсем другая ситуация.

В рубрике "Антисуржик. Говорим на украинском правильно" 24 Канал предлагает узнать, что такое "не мешай", и что означает "мешать" на украинском.

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Когда на украинском "мешают"

Знакомое "не мешай", когда мы не вовремя подошли или вмешались, – это русизм. В русском языке слово "мешать" имеет несколько значений, которые не всегда переводим украинским словом мешать.

Слово мешать в украинском языке имеет два значения:

Мешать – поворачивать круговым движением какую-то жидкость или массу с помощью чего-то (мешать ложкой манную кашу). Мешать – соединять что-то в одну массу или жидкость (мешать масло с творогом).

Запомните правильные украинские фразы и их русские соответствия, чтобы не ошибаться.

Не мешай мне – "Не заважай мені" или "Не перешкоджай мені".

Не мешало бы сказать – "Не завадило б сказати".

Не мешало бы купить – "Не зайвим було б купити".

Мешать краски – "Змішувати фарби / мішати чи розколочувати фарбу".

Мешать кашу – "Мішати кашу".

Мешать карты – "Тасувати карти".

На украинском "мешают" только суп или кашу / Freepik

Поэтому в следующий раз на замечание "не мешай", можете ответить – мешают кашу.