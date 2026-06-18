Не говорите "Свєта": это женское имя на украинском языке звучит нежнее

Задумывались ли вы, почему одних женщин зовут "Світланами", других – "Свитами", а кого-то – "Свєтами"? Казалось бы, – одно и то же имя, но именно форма обращения может многое рассказать о языковых привычках и ошибках.

Как на украинском обращаться к девушке, которую зовут "Света", рассказываем со ссылкой на ресурс "Горох".

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Не говорите "Света" – как правильно на украинском?

Имена – это не просто слова. Они несут в себе историю, традиции и даже отражают особенности языка. Но при заимствовании в другой язык они подстраиваются под его звучание и образуют свои сокращённые формы. Именно поэтому стоит знать исконно украинские варианты имен. Сегодня рассмотрим красивое женское имя – Светлана, которое часто в сокращённом варианте калькируют именно по-русски: "Света". Однако эта форма пришла к нам через русский язык.

Имя "Світлана" образовано от слова "світ", которое в древней славянской традиции означало не только окружающий мир, но и свет, ясность, чистоту. Поэтому имя Светлана обычно толкуют как "светлая", "сияющая", "та, что несет свет".

Впрочем, по другим версиям имя происходит от греческого имени Фотина, которое также означает "светлая". Или можно встретить объяснение, что его придумали в XIX веке. Оно – выдумка писателей и впервые встречается в романе "Светлана и Мстислав" Александра Востокова в 1802 году. А популярным стало после публикации баллады "Светлана" Василия Жуковского в 1813 году.

И даже что это женская версия изначально мужского имени – Светлан. Слышали такое?

И, конечно, украинцы образовали ряд уменьшительно-ласкательных вариантов имени:

Світлана

Світланка

Світа

Світочка

Світуся

Світуня

Світонька

Світка.

И даже – Лана, Ланонька, Ланочка, Лануся.

В нашем языке встречается корень "світ-", который мы видим в словах "світло", "світлий", "світанок", "світити", "світоч", "свічадо".

Зато форма "Света" не соответствует украинской фонетической традиции, ведь звукосочетание "све" является неестественным для украинского языка. Как и в именах, которые произносятся через "е": Лена, Сережа, Петя, Сева.

Поэтому, если вы хотите обратиться к обладательнице этого красивого имени на украинском языке, лучше выберите один из предложенных вариантов.

Имя "Светлана" на языке жестов: смотрите видео

Язык начинается с уважения к собственным словам и собственным именам. Поэтому пусть "Світлани" остаются "Світами" и "Світланками" – ведь именно в этих формах сохраняется свет, заложенный в самом имени. Сегодня его крайне редко можно встретить, а потому стоит позаботиться о его красивом звучании.