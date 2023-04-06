Изменят ли формат учебы в школах Львовщины из-за ухудшения погодных условий

На территории Львовской области в общем не планируют изменять формат учебы учеников. Даже несмотря на ухудшение погодных условий.

Об этом в комментарии 24 Каналу рассказали в департаменте образования и науки Львовской ОГА. Однако отметили, что каждая школа все же может принимать решение самостоятельно.

Читайте Школьников в одном из облцентров Украины отправили на онлайн-обучение из-за снегопада

Изменят ли формат учебы в школах Львовщины

Так, пока менять формат обучения для всех учеников на Львовщине не планируют.

Каждая школа решает самостоятельно. Централизованно мы никаких рекомендаций не предоставляли,

– сообщили в образовательном департаменте Львовщины.

Заметим, решение о датах каникул в школах, как заявляли в профильном департаменте, также каждая школа в области принимает самостоятельно. Даты согласовали на педсоветах учебных заведений.

Кстати, на Львовщине в целом работает более 1110 школ.

На Львовщине – ухудшение погодных условий

6 апреля во Львовской области, как и во многих областях Украины, – ухудшение погодных условий.

Область и город Льва сильно потряс снегом.

Водителей просят осторожничать на дорогах.

К теме "Зимняя сказка" в апреле: Украину засыпало снегом, поезда опаздывают

Школьников в Черновцах отправили на онлай-учебу