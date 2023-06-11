Что интересно: в сети можно встретить сфотографированные задачи. В Украинском центре оценки качества образования при этом сделали важное заявление.
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Будут ли задачи НМТ-2023 подобны
Так, в сети распространили информацию и даже фото возможных задач на НМТ-2023. Это привело к своеобразному ажиотажу среди участников. Они интересовались, будут ли задачи идентичными или хотя бы подобными.
Поэтому в УЦОКО сообщили: все тестовые задания разработали в соответствии с действующими программами ВНО по соответствующим предметам. Так что задачи могут быть подобными. Но они не идентичны.
При этом в УЦОКО заявили, что многие участники мультитеста изъяты из временных экзаменационных центров из-за использования мобильных телефонов во время теста. Тем более что некоторые выпускники фотографировали тестовые задания, а затем распространяли их сетью.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.