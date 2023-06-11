Что интересно: в сети можно встретить сфотографированные задачи. В Украинском центре оценки качества образования при этом сделали важное заявление. Смотрите также Экзамены так вы не сдадите: как правильно говорить по-украински о НМТ Будут ли задачи НМТ-2023 подобны

Так, в сети распространили информацию и даже фото возможных задач на НМТ-2023. Это привело к своеобразному ажиотажу среди участников. Они интересовались, будут ли задачи идентичными или хотя бы подобными.

Поэтому в УЦОКО сообщили: все тестовые задания разработали в соответствии с действующими программами ВНО по соответствующим предметам. Так что задачи могут быть подобными. Но они не идентичны.

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При этом в УЦОКО заявили, что многие участники мультитеста изъяты из временных экзаменационных центров из-за использования мобильных телефонов во время теста. Тем более что некоторые выпускники фотографировали тестовые задания, а затем распространяли их сетью.

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