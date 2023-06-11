Що цікаво: у мережі можна натрапити на сфотографовані завдання. В Українському центрі оцінювання якості освіти при цьому зробили важливу заяву. Дивіться також Екзамени так ви не здасте: як правильно говорити українською про НМТ Чи будуть завдання НМТ-2023 подібними

Так, у мережі поширили інформацію і навіть фото можливих завдань на НМТ-2023. Це спричинило своєрідний ажіотаж серед учасників. Вони цікавились, чи завдання будуть ідентичними або хоча б подібними.

Тож в УЦОЯО повідомили: усі тестові завдання розробили відповідно до чинних програм ЗНО з відповідних предметів. Тож завдання можуть бути подібними. Але вони не є ідентичними.

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При цьому в УЦОЯО заявили, що чимало учасників мультитесту вилучили з тимчасових екзаменаційних центрів через використання мобільних телефонів під час тесту. Тим більше, що деякі випускники фотографували тестові завдання, а потім поширювали їх мережею.

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