Все серьезно: что грозит участникам НМТ за списывание
Участникам НМТ-2023 следует забыть о списывании. Ведь за подобные действия выпускники могут серьезно поплатиться.
Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Также она подчеркнула, что в случае списывания во время НМТ тестирование для таких участников завершится.
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Что угрожает участникам НМТ за списывание
Вакуленко напомнила, что в 2022 году в каждой аудитории, где проходил НМТ, работал один инструктор. Впоследствии в УЦОКО услышали жалобы участников тестирования относительно того, что отдельные их коллеги списывали.
Заместитель директора УЦОКО отметила, что в этом году в подавляющем большинстве городов, в аудиториях, где будет проходить НМТ, будет работать два инструктора. Это должно предотвратить неблагочестие участников. Также несколько изменили программное обеспечение для проведения НМТ.
Поэтому уважаемые участники: не советую списывать. Если вы все-таки решите, есть высокая вероятность, что вас удалят из пункта проведения тестирования и вы не сможете получить свой результат для поступления в этом году,
– акцентировала Вакуленко.
И заметила, что оценка для участника НМТ закончится, если он попытается воспользоваться дополнительными справочными источниками с мобильного, например.
Дополнительная сессия в этом случае не предусмотрена. То есть вы в этом году потеряете шанс для поступления,
– подчеркнула заместитель директора УЦОКО.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.