Должен ли выпускник сдавать НМТ, если не планирует поступать в вуз
НМТ в 2023 году необходимо сдавать тем выпускникам, которые планируют в этом году поступать в украинские вузы. В таком случае у них должны быть результаты теста.
Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Также уточнила, в каком случае можно не сдавать НМТ в 2023 году.
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Нужно ли составлять НМТ, если выпускник не планирует поступать в вуз
Вакуленко подчеркнула, что ученики, которые не планируют никуда поступать, могут не проходить тестирование, ведь ГИА в 11 классах этого года отменили.
Если вы планируете поступать в колледж или хотите год учиться за границей, например, и вам не нужен результат для поступления в украинское ЗВО, вы можете не регистрироваться на НМТ. Вам это не нужно,
– акцентировала заместитель директора УЦОКО.
При этом напомнила, что ученик успешно зарегистрируется на тестирование, если получит сертификат НМТ.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Вступительная кампания – 2023: коротко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ВЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.