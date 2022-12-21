Государственную итоговую аттестацию в украинских школах отменили
Источник:Зеркало недели
Украинские школьники не будут составлять Государственную итоговую аттестацию в 2023 году. Как и в прошлом году.
Об этом сообщила член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Ольга Коваль. Так, она подчеркнула, что выпускники будут сдавать национальный мультипредметный тест.
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ГИА – 2023 в школах отменили
Что интересно, НМТ в прошлом году запомнился не только рекордно высокими результатами учеников, но и скандалами из-за доступности списывания.
К слову, недавно правительство предлагало ВРУ отменить ГНА в 2023 году.
Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщал об одобрении законопроекта, предусматривающего освобождение от ГНА учащихся, завершающих школу в 2023 году.
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Когда начнется регистрация на НМТ – 2023
Глава МОН Сергей Шкарлетт сообщил, что регистрация на НМТ стартует в апреле 2023 года.
Тестирование абитуриентов должно состояться в июне – июле 2023 года в рамках основной и дополнительной сессий.
- НМТ 2023;
- НМТ 2022;
- ВНО 2020 – 2021 годов.