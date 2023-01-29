Как абитуриенты будут сдавать НМТ при отключении света и можно ли будет пересдать

29 января 2023, 16:39
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Центры в Украине, в которых абитуриенты будут сдавать НМТ, оборудуют генераторами. Так что проблем во время тестирования быть не должно.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт в эфире национального телемарафона. И подчеркнул, что МОН системно готовится вместе с руководителями ОВА и учебных заведений к проведению НМТ в разных условиях.

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Как абитуриенты будут сдавать НМТ в случае отключения света

Так, по словам Шкарлета, центры тестирования будут подготовлены к возможному отключению света.

Центры тестирования, в которых будет проводиться НМТ, оборудованы генераторами,
– уточнил министр.

При этом он добавил, что в центрах тестирования будут использовать ноутбуки, которые позволят сдавать тесты даже при отключении света – при наличии генератора и Starlink.

Если произойдет ситуация, что очень долго не будет света, то будет возможность передавать (тесты, – ред.) во время дополнительной сессии,
– добавил Шкарлетт.

И пообещал, что МОН сможет обеспечить достойные условия поступления абитуриентам. При этом не только в Украине, но и за ее пределами.

Министр также рассказал, что 32 страны, где в 2022 году украинские выпускники составляли НМТ, подтвердили готовность обеспечить проведение тестирования и в этом году. К тому же МОН надеется на расширение перечня таких стран.

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Вступительная кампания – 2023: кратко

  • НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
  • На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
  • В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
  • Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
  • Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
  • Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
  • Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
  • Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.

Автор: Марія Волошин