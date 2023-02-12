Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом уточнила, что на временно оккупированных территориях Украины оценка не будет проходить.

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Вакуленко отметила, что находящиеся на ВТО поступающие имеют возможность вступать в ЗВО в этом году без результатов НМТ. Если же у кого-то из ВТО будет возможность выехать на безопасную и неоккупированную территорию нашего государства, такие поступающие могут пройти тестирование в тех городах, где оно будет проходить.

В каких странах за рубежом абитуриенты будут сдавать тест, в УЦОКО сообщат впоследствии. Сейчас ведутся переговоры по местам проведения оценки.

Как будут выглядеть временные экзаменационные центры

По словам заместителя директора УЦОКО, эти центры будут выглядеть одинаково и в Украине, и за рубежом.

Это будут учебные заведения или другие учреждения, которые нас поддерживают. В этих учебных заведениях обязательно должна быть компьютерная аудитория или аудитория, временно оборудованная компьютерами, где есть стабильная интернет-связь. В каждой аудитории будет организовано 10 – 20 рабочих мест. Возможно, за границей будет больше рабочих мест,

– рассказала Вакуленко.

Также она добавила, что в каждой аудитории будет работать инструктор, а во временно экзаменационном центре – ответственный. При этом везде будет работать ИТ-специалист, решающий неотложные проблемы, связанные с компьютерной оценкой.

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