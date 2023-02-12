Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом уточнила, что на временно оккупированных территориях Украины оценка не будет проходить.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Как и где абитуриенты будут составлять НМТ-2023
Вакуленко отметила, что находящиеся на ВТО поступающие имеют возможность вступать в ЗВО в этом году без результатов НМТ. Если же у кого-то из ВТО будет возможность выехать на безопасную и неоккупированную территорию нашего государства, такие поступающие могут пройти тестирование в тех городах, где оно будет проходить.
В каких странах за рубежом абитуриенты будут сдавать тест, в УЦОКО сообщат впоследствии. Сейчас ведутся переговоры по местам проведения оценки.
Как будут выглядеть временные экзаменационные центры
По словам заместителя директора УЦОКО, эти центры будут выглядеть одинаково и в Украине, и за рубежом.
Это будут учебные заведения или другие учреждения, которые нас поддерживают. В этих учебных заведениях обязательно должна быть компьютерная аудитория или аудитория, временно оборудованная компьютерами, где есть стабильная интернет-связь. В каждой аудитории будет организовано 10 – 20 рабочих мест. Возможно, за границей будет больше рабочих мест,
– рассказала Вакуленко.
Также она добавила, что в каждой аудитории будет работать инструктор, а во временно экзаменационном центре – ответственный. При этом везде будет работать ИТ-специалист, решающий неотложные проблемы, связанные с компьютерной оценкой.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.