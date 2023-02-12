Про це розповіла під час прямого ефіру заступниця директора Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. При цьому уточнила, що на тимчасово окупованих територіях України оцінювання не відбуватиметься.

Важливо НМТ та вступна кампанія 2023: все, що мають знати абітурієнти

Як і де абітурієнти складатимуть НМТ-2023

Вакуленко зауважила, що вступники, які перебувають на ТОТ, мають можливість вступати до ЗВО у цьому році без результатів НМТ. Якщо ж у когось із ТОТ буде можливість виїхати на безпечну і неокуповану територію нашої держави, такі вступники можуть пройти тестування у тих містах, де воно відбуватиметься.

У яких саме країнах за кордоном абітурієнти складатимуть тест, в УЦОЯО повідомлять згодом. Зараз тривають перемовини щодо місць проведення оцінювання.

Як виглядатимуть тимчасові екзаменаційні центри

За словами заступниці директора УЦОЯО, ці центри виглядатимуть однаково і в Україні, і за кордоном.

Це будуть заклади освіти або інші установи, які нас підтримують. У цих закладах освіти обов'язково має бути комп'ютерна аудиторія або аудиторія, тимчасово обладнана комп'ютерами, де є стабільний інтернет-зв'язок. В кожній аудиторії буде організовано 10 – 20 робочих місць. Можливо, за кордоном буде більше робочих місць,

– розповіла Вакуленко.

Також вона додала, що в кожній аудиторії працюватиме інструктор, а в тимчасово екзаменаційному центрі – відповідальний. При цьому усюди працюватиме ІТ-фахівець, який вирішуватиме нагальні проблеми, пов'язані з комп'ютерним оцінюванням.

Читайте "Найскладніші": чи будуть на НМТ завдання, які передбачають розгорнуту відповідь