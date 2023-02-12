Как и где абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест

НМТ в 2023 году выпускники будут составлять в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.

Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом уточнила, что на временно оккупированных территориях Украины оценка не будет проходить.

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Как и где абитуриенты будут составлять НМТ-2023

Вакуленко отметила, что находящиеся на ВТО поступающие имеют возможность вступать в ЗВО в этом году без результатов НМТ. Если же у кого-то из ВТО будет возможность выехать на безопасную и неоккупированную территорию нашего государства, такие поступающие могут пройти тестирование в тех городах, где оно будет проходить.

В каких странах за рубежом абитуриенты будут сдавать тест, в УЦОКО сообщат впоследствии. Сейчас ведутся переговоры по местам проведения оценки.

Как будут выглядеть временные экзаменационные центры

По словам заместителя директора УЦОКО, эти центры будут выглядеть одинаково и в Украине, и за рубежом.

Это будут учебные заведения или другие учреждения, которые нас поддерживают. В этих учебных заведениях обязательно должна быть компьютерная аудитория или аудитория, временно оборудованная компьютерами, где есть стабильная интернет-связь. В каждой аудитории будет организовано 10 – 20 рабочих мест. Возможно, за границей будет больше рабочих мест,

– рассказала Вакуленко.

Также она добавила, что в каждой аудитории будет работать инструктор, а во временно экзаменационном центре – ответственный. При этом везде будет работать ИТ-специалист, решающий неотложные проблемы, связанные с компьютерной оценкой.

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