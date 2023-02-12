Как и где абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест
НМТ в 2023 году выпускники будут составлять в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
Об этом рассказала во время прямого эфира заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. При этом уточнила, что на временно оккупированных территориях Украины оценка не будет проходить.
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Как и где абитуриенты будут составлять НМТ-2023
Вакуленко отметила, что находящиеся на ВТО поступающие имеют возможность вступать в ЗВО в этом году без результатов НМТ. Если же у кого-то из ВТО будет возможность выехать на безопасную и неоккупированную территорию нашего государства, такие поступающие могут пройти тестирование в тех городах, где оно будет проходить.
В каких странах за рубежом абитуриенты будут сдавать тест, в УЦОКО сообщат впоследствии. Сейчас ведутся переговоры по местам проведения оценки.
Как будут выглядеть временные экзаменационные центры
По словам заместителя директора УЦОКО, эти центры будут выглядеть одинаково и в Украине, и за рубежом.
Это будут учебные заведения или другие учреждения, которые нас поддерживают. В этих учебных заведениях обязательно должна быть компьютерная аудитория или аудитория, временно оборудованная компьютерами, где есть стабильная интернет-связь. В каждой аудитории будет организовано 10 – 20 рабочих мест. Возможно, за границей будет больше рабочих мест,
– рассказала Вакуленко.
Также она добавила, что в каждой аудитории будет работать инструктор, а во временно экзаменационном центре – ответственный. При этом везде будет работать ИТ-специалист, решающий неотложные проблемы, связанные с компьютерной оценкой.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.