Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. 24 Канал. Он подчеркнул, что все желающие поступить в этом году в университет должны сложить НМТ-2023.

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Министр отметил, что НМТ будет состоять из трех блоков: два обязательных предмета (украинский язык и математика) и один по выбору поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Сдать тестирование по всем трем предметам поступающие должны за один день. На это выделят 180 минут.

Как выпускники будут поступать в вузы

Выпускники будут поступать в университеты на основе результатов НМТ-2023. Также для поступления можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 или ВНО 2020 или 2021 годов. А желающие поступить на художественные и спортивные специальности будут дополнительно составлять творческое или спортивное задание.

Глава МОН заявил, что поступающие смогут подавать до 20 заявлений, но не более 5 заявлений на места государственного и/или регионального заказа.

Сергей Шкарлетт отметил, что все льготы и льготные категории будут сохранены, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

Также поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима".



Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить нужные знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

Вступительная кампания – 2023: кратко