Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає 24 Канал. Він наголосив, що всі охочі вступити цього року до університету мають скласти НМТ-2023.

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Міністр зазначив, що НМТ складатиметься з трьох блоків: два обов'язкові предмети (українська мова та математика) та один на вибір вступника: історія України, іноземна мова, біологія, фізика чи хімія.

Скласти тестування з усіх трьох предметів вступники мають за один день. На це виділять 180 хвилин.

Як випускники вступатимуть до вишів

Випускники вступатимуть до університетів на основі результатів НМТ-2023. Також для вступу можна буде скористатися результатами НМТ 2022 року або ЗНО 2020 чи 2021 років.

Особи, які бажають вступити на мистецькі та спортивні спеціальності, додатково складатимуть творче чи спортивне завдання.

Очільник МОН заявив, що вступники зможуть подавати до 20 заяв, але не більше 5 заяв на місця державного та/або регіонального замовлення.

Сергій Шкарлет наголосив, що всі пільги та пільгові категорії будуть збережені, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій.

Також вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому довірити підготовку варто професіоналам. Таким як репетитори у дистанційній школі "Оптіма".



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Вступна кампанія – 2023: коротко