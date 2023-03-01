НМТ-2023: Шкарлетт рассказал, как выпускники будут поступать в университеты в этом году

В 2023 году выпускники снова будут сдавать национальный мультипредметный тест вместо ВНО. На основе НМТ абитуриенты будут поступать в вузы. В МОН рассказали особенности вступления в этом году.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр образования и науки Украины Сергей Шкарлетт. 24 Канал. Он подчеркнул, что все желающие поступить в этом году в университет должны сложить НМТ-2023.

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Министр отметил, что НМТ будет состоять из трех блоков: два обязательных предмета (украинский язык и математика) и один по выбору поступающего: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия.

Сдать тестирование по всем трем предметам поступающие должны за один день. На это выделят 180 минут.

Как выпускники будут поступать в вузы

Выпускники будут поступать в университеты на основе результатов НМТ-2023. Также для поступления можно будет воспользоваться результатами НМТ 2022 или ВНО 2020 или 2021 годов. А желающие поступить на художественные и спортивные специальности будут дополнительно составлять творческое или спортивное задание.

Глава МОН заявил, что поступающие смогут подавать до 20 заявлений, но не более 5 заявлений на места государственного и/или регионального заказа.

Сергей Шкарлетт отметил, что все льготы и льготные категории будут сохранены, в частности для жителей временно оккупированных территорий.

Также поступающие, зарегистрированные и находящиеся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно.

Вступительная кампания – 2023: кратко

НМТ будет содержать задания по трем предметам. Два обязательных и один предмет по выбору. На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Это будут делать во временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.

В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную. Основная состоится в июне, дополнительная – в июне и июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.

Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август. Абитуриенты смогут поступать на разные специальности, независимо от комбинации предметов, которые будут сдавать на НМТ. Такая возможность предполагает модель проведения теста.