Какие типы задач по каждому предмету будут в блоках НМТ – 2023

20 января 2023, 12:22
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Источник:

УЦОКО

В 2023 году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест по трем предметам. Для выполнения заданий предусмотрено 180 минут.

Так, во время НМТ – 2023 предусмотрели для сборки два обязательных предмета и один – по выбору. Тест абитуриенты будут сдавать в один день.

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По каким предметам состоится НМТ – 2023

В рамках теста предусмотрены два обязательные предметы:

  • украинский язык;
  • математика.

Также один предмет на выбор:

  • история Украины;
  • иностранный язык;
  • биология;
  • физика;
  • химия.

Какие типы задач будут в блоках НМТ – 2023

  • Украинский язык

Общее количество задач – 30.

  • 10 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
  • 15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;
  • 5 – на установление соответствия (4 из 5).

Максимальное количество тестовых баллов – 45.

Задач, предусматривающих письменные развернутые или краткие ответы, не будет.

  • Математика

Общее количество задач – 22.

  • 15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;
  • 3 – на установление соответствия (3 из 5);
  • 4 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Будет возможность воспользоваться справочными материалами, черновиками.

  • История Украины

Общее количество задач – 30.

  • 20 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
  • 4 – на установление соответствия (4 из 5);
  • 3 – на установление последовательности;
  • 3 – с выбором 3 ответов из 7 предложенных вариантов.

Максимальное количество тестовых баллов – 54.

Будут задачи, касающиеся исторического периода "История Украины (вторая половина XVI – начало XXI века)".

  • Иностранные языки

Общее количество задач – 32.

  • 5 – с выбором одного правильного ответа;
  • 11 – на установление соответствия;
  • 16 – для заполнения пробелов в текстах.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Не будет задач, предусматривающих предоставление письменного развернутого ответа. Не будет также задач по аудированию.

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  • Физика

Общее количество задач – 20.

  • 12 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
  • 2 – на установление соответствия (4 из 5);
  • 6 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 32.

Будет возможность воспользоваться черновиками.

  • Химия

Общее количество задач – 30.

  • 22 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
  • 2 – на установление соответствия (3 из 5);
  • 6 – с кратким ответом.

Максимальное количество тестовых баллов – 40.

Будет возможность воспользоваться некоторыми справочными материалами, черновиками.

  • Биология

Общее количество задач – 30.

  • 24 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
  • 4 – на установление соответствия (4 из 5);
  • 2 – с выбором 3-х ответов из 3-х групп предложенных вариантов.

Максимальное количество тестовых баллов – 46.


НМТ – 2023 / инфографика УЦОКО.

Автор: Марія Волошин