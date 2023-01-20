Какие типы задач по каждому предмету будут в блоках НМТ – 2023
Источник:УЦОКО
В 2023 году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест по трем предметам. Для выполнения заданий предусмотрено 180 минут.
Так, во время НМТ – 2023 предусмотрели для сборки два обязательных предмета и один – по выбору. Тест абитуриенты будут сдавать в один день.
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По каким предметам состоится НМТ – 2023
В рамках теста предусмотрены два обязательные предметы:
- украинский язык;
- математика.
Также один предмет на выбор:
- история Украины;
- иностранный язык;
- биология;
- физика;
- химия.
Какие типы задач будут в блоках НМТ – 2023
Украинский язык
Общее количество задач – 30.
- 10 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
- 15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;
- 5 – на установление соответствия (4 из 5).
Максимальное количество тестовых баллов – 45.
Задач, предусматривающих письменные развернутые или краткие ответы, не будет.
Математика
Общее количество задач – 22.
- 15 – с выбором одного правильного ответа из пяти;
- 3 – на установление соответствия (3 из 5);
- 4 – с кратким ответом.
Максимальное количество тестовых баллов – 32.
Будет возможность воспользоваться справочными материалами, черновиками.
История Украины
Общее количество задач – 30.
- 20 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
- 4 – на установление соответствия (4 из 5);
- 3 – на установление последовательности;
- 3 – с выбором 3 ответов из 7 предложенных вариантов.
Максимальное количество тестовых баллов – 54.
Будут задачи, касающиеся исторического периода "История Украины (вторая половина XVI – начало XXI века)".
Иностранные языки
Общее количество задач – 32.
- 5 – с выбором одного правильного ответа;
- 11 – на установление соответствия;
- 16 – для заполнения пробелов в текстах.
Максимальное количество тестовых баллов – 32.
Не будет задач, предусматривающих предоставление письменного развернутого ответа. Не будет также задач по аудированию.
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Физика
Общее количество задач – 20.
- 12 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
- 2 – на установление соответствия (4 из 5);
- 6 – с кратким ответом.
Максимальное количество тестовых баллов – 32.
Будет возможность воспользоваться черновиками.
Химия
Общее количество задач – 30.
- 22 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
- 2 – на установление соответствия (3 из 5);
- 6 – с кратким ответом.
Максимальное количество тестовых баллов – 40.
Будет возможность воспользоваться некоторыми справочными материалами, черновиками.
Биология
Общее количество задач – 30.
- 24 – с выбором одного правильного ответа из четырех;
- 4 – на установление соответствия (4 из 5);
- 2 – с выбором 3-х ответов из 3-х групп предложенных вариантов.
Максимальное количество тестовых баллов – 46.