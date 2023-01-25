НМТ– 2023: каковы основные отличия теста по сравнению с прошлым годом

25 января 2023, 19:47
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Источник:

НУШ

В 2023 году абитуриенты также, как и в прошлом году, будут сдавать ВНО в форме национального мультипредметного теста. Но в этом году НМТ претерпел изменения.

В частности, изменился список обязательных дисциплин. Необязательным для составления в 2023 году в составе НМТ стала история Украины.

Важно "На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

Как изменился НМТ в 2023 году

Также в этом году поступающие могут выбрать предмет для сборки по выбору. А абитуриенты с временно оккупированных территорий могут сдавать тест онлайн.

О других изменениях читайте в таблице.

Параметры поступления

2022

2023
Обязательные предметы

3

(украинский язык, математика, история Украины)

2

(украинский язык, математика)
Предметы по выбору

0

5

(история Украины, иностранные языки, физика, химия, биология)
Время выполнения теста

120 мин

180 мин
Количество заданий в тесте

60

(20 по каждому предмету)

Зависит от предмета по выбору (72, 82 или 84):

  • украинский язык (30),
  • математика (22),
  • история Украины (30),
  • иностранный язык (32),
  • биология (30),
  • химия (30),
  • физика (20).
Максимальное количество тестовых баллов
  • украинский язык – 35,
  • математика – 30,
  • история Украины – 35.
  • украинский язык – 45,
  • математика – 32,
  • история Украины – 54,
  • иностранный язык – 32,
  • биология – 46,
  • химия – 40,
  • физика – 32.
Пороговый балл для поступления в бюджет
  • 125 баллов на большинство специальностей;
  • 130 баллов на специальность "Фармация, промышленная фармация";
  • 140 баллов на специальности "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".
  • 150 баллов на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".
  • 130 баллов на большинство специальностей;
  • 140 баллов на специальность "Фармация, промышленная фармация", "Право", "Публичное управление и администрирование", "Международные отношения".
  • 150 баллов на специальности "Стоматология", "Медицина", "Педиатрия".
Пороговый балл (достаточно, чтобы подавать документы на контракт)

1 правильный ответ по каждому предмету

10% правильных ответов по каждому предмету
Максимальное количество заявлений, которые может подать поступающий

30

20
Максимальное количество заявлений, которые поступающий может подать в бюджет

5

5
Средний балл аттестата при поступлении

Не учитывают

Не учитывают
Применение весовых коэффициентов к дисциплинам (в зависимости от выбранной специальности)

Да

Да
Применение сельского коэффициента

1,05

Не будут применять
Отраслевой коэффициент

1,02 – применяется к заявлениям на специальности с особой поддержкой государства

Будет применен
Региональный коэффициент

Николаевская, Сумская, Харьковская, Черниговская области – 1,07; Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Полтавская – 1,04; в остальных регионах – 1.

Да (определят позже в соответствии с безопасной ситуацией)
Дистанционное поступление для абитуриентов по ТОТ

На особых условиях зачисления

По дистанционной модели по выбору поступающего
Введение для абитуриентов за границей в ТЭЦ

Да

Да

Читайте Как будут поступать в вузы абитуриенты с оккупированных территорий Украины

Как изменились типы задач

2022 год

  • по украинскому языку и истории Украины в НМТ было по 15 тестов с одним правильным ответом и 5 – на установление соответствия;
  • по математике – 14 тестов с одним правильным ответом, 4 на установление соответствия и 2 – с кратким неструктурированным ответом.

2023 год

  • по украинскому языку : 10 заданий с одним правильным ответом из четырех, 15 – с одним правильным ответом из пяти, 5 – на установление соответствия;
  • по истории Украины: 20 задач – с выбором одного правильного ответа; 4 – на установление соответствия; 3 – на установление последовательности (новый формат); 3 – с выбором трех правильных ответов из семи предложенных вариантов (новый формат);
  • по математике: 15 тестов с одним правильным ответом (+1), 3 на установление соответствия (-1) и 4 – с кратким ответом (+2 задания по сравнению с 2022 годом).

При этом тематика задач по истории Украины значительно расширена: они будут охватывать вторую половину XVI – начало XXI века. В 2022 году задачи касались исторического периода 1914 года – начала XXI века.

Похожей на структуру теста по математике будет структура задач по физике и химии:

Предмет Задание с выбором одного правильного ответа из четырех вариантов

Задание на установление соответствия (3 из 5 или 4 из 5)

Задание с кратким ответом
Химия

22

2

6
Физика

12

2

6

Учитывая специфику предметов задачи по биологии и иностранному языку имеют свои особенности:

  • в тестах по биологии предусмотрено 24 задания с выбором одного правильного ответа из четырех, 4 задания на установление соответствия (4 из 5) и 2 задания с выбором трех ответов из трех групп предложенных вариантов;
  • в заданиях по иностранному языку 5 тестов с выбором одного правильного ответа, 11 – на установление соответствия, 16 – на заполнение пробелов в тексте.
Автор: Марія Волошин