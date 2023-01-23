"На крови доказали": нужно ли было выбрасывать историю Украины из списка обязательных предметов НМТ

В 2023 году абитуриенты во время НМТ будут составлять два обязательных предмета: украинский язык и математику. В свою очередь, историю Украины в этот перечень не включили. Ее выпускники могут выбрать разве что предметом по выбору.

Следовательно такова модель национального мультипредметного теста, презентована МОН вызвала значительные дискуссии в обществе. Насколько целесообразно было решение включить математику вместо истории Украины в список обязательных предметов на НМТ – 2023 и насколько важно знание истории для учеников, читайте в материале 24 Канала.

Важно Почему история Украины не является обязательным предметом на НМТ – 2023

Почему математика, а не история

Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, что в 2023 году, как и в прошлом, история Украины не является обязательным предметом для сборки на НМТ. Она заявила, что именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успеваемость абитуриента при поступлении в вуз.

Также Вакуленко подчеркнула, что никто не сомневался при принятии модели НМТ – 2023 по поводу важности такого предмета как история Украины. Но из-за необходимости проведения теста в один день отказались от модели, включающей три обязательных предмета и один на выбор. В то же время в УЦОКО убеждены, что именно историю Украины как выборочный предмет выберут большинство выпускников.

Что говорят в Минобразования и ВРУ Глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что историю Украины не включили в перечень обязательных предметов НМТ из-за ситуации безопасности и ограниченности времени при оценке абитуриентов. Безопасная ситуация на первом месте сегодня, ограниченность во времени 180 минут и требования сдавать тест в один день и повлияли. Мы оставили два предмета – украинский язык и математику – ведь эти предметы были обязательными в государственной итоговой аттестации,

– рассказал министр образования и науки. Народная депутат Украины Наталья Пипа со своей стороны убеждена, что можно спорить о выборе второго обязательного предмета на НМТ. В то же время, она убеждена, что в последующие годы история Украины должна быть базовой. Однако сейчас, когда есть люди, которые поступают на медицинские, физические, химические специальности, важно сдать тот экзамен, который является базовым для них,

– уточнила Пипа. Какую модель НМТ – 2023 выбрали родители и выпускники На днях глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак На днях глава профильного комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак предложил в своем телеграмме пройти опрос по модели составления НМТ в 2023 году. Участие приняло 75 тысяч человек. Результаты показали, что большинство опрошенных родителей и абитуриентов – 73% – выбрали самую легкую модель сдачи тестов. Они убеждены, что во время НМТ – 2023 следует составлять 3 предмета: украинский язык, математику обязательно и предмет по выбору. Читайте Когда состоится регистрация на НМТ-2023 и что нужно знать о результатах "История формирует национальное сознание, а половина украинцев его не знает" Волонтер и координатор Фонда Сергея Притулы Мелания Подоляк убеждена, что решение о том, что история Украины из списка обязательных предметов перешла в ряд выборочных, некорректно. Более того: во время войны – это ошибка.

ВСУ, как и воины армии УНР, ОУН, УПА, и дальше борются за независимую Украину / коллаж 24 Канала На крови доказали: история Украины и украинский язык должны быть. Событийную историю тоже нужно знать,

– подчеркнула Подоляк. Со своей стороны кандидат исторических наук Татьяна Швидченко убеждена, что в 10 – 11 классах ученики изучают события ХХ – XI века. А это, по мнению экспертки, – ключевая и актуальная для граждан Украины информация. При этом необходима сейчас, в военное время. Выпускники ближайших лет – это новая волна молодых граждан, которая будет формировать наше будущее через 10 – 20 лет. Что мы имеем при условии тотального незнания ими истории? Ответ очевиден,

– уточнила Швидченко.

Историк и краевед Игорь Федик при этом подчеркивает, что "половина граждан Украины не знает родной истории и находится под волшебством московской истории, где все сфальсифицировано до предела". При этом в школах Украины родную историю ученики изучают один – два раза в неделю. При такой нагрузке забудут историю быстрее, чем ее изучат.

Польша, страны Балтии делают все, чтобы историю их граждане изучали как можно чаще. Национальная история и национальная литература формируют у молодых граждан Украины высокое национальное сознание и национальную идентичность,

– отметил историк.

А преподавательница Сумского государственного педагогического университета Наталья Гречаник вообще возмущена таким решением МОН. Почему история Украины не обязательна? Неужели уроки войны не усваиваются? Чувство какой-то диверсии!,

– высказалась преподавательница из Сум.

Что говорят поклонники математики

Юлиана Тинская на официальной странице Минобразования в фейсбуке в комментариях написала, что во время постоянных тревог и блекаута ученикам очень трудно учиться.



Во время войны украинские школьники часто учатся без света / фото UNICEF Ukraine

Вы думаете, что в каждой школе Украины был достаточный уровень преподавания истории? Никто не отрицает, что со следующего учебного года пора внедрять обязательными предметами историю Украины и украинский язык. Но об этом надо предупреждать заранее, чтобы дети знали к чему им готовиться!

– убеждена мать 11-классника.

Также она добавила, что большинство выпускников этого года еще после окончания 10 класса изучают с репетиторами те предметы, которые были обязательными для поступления в предыдущие годы.

Следовательно, многие родители, дети которых уже готовятся с репетиторами составлять математику для поступления в вузы, довольны решением МОН. А другие и многие украинцы убеждены, что обязательными во время НМТ должны быть украинский язык и история Украины. Ведь именно эти предметы формируют у детей национальное сознание. Особенно в то время, когда в стране продолжается война за существование нашего государства с извечным агрессором. Точку же поставило МОН. Но логическую ли?..