Какими будут задание на НМТ по математике: обнародовали демонстрационный тест

Украинский центр оценки качества образования опубликовал демонстрационный тест НМТ по математике. Выпускники могут оценить сложность задач и попрактиковаться.

Напомним, что в 2023 году абитуриенты должны сдать тестирование по двум обязательным предметам – украинскому языку и математике. Ранее УЦОКО уже опубликовал демонстрационный тест НМТ по языку.

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Специалисты УЦОКО теперь подготовили демонстрационный вариант теста НМТ по математике. Он поможет выпускникам научиться распределять время на выполнение задач и определить темы, над которыми еще предстоит поработать.

Заметьте, что вид теста несколько отличается от того, какой будет на реальном НМТ, однако по структуре, типам заданий и продолжительности их выполнения демонстрационный вариант аналогичен вступительному тесту.

Кроме того, во время реального тестирования абитуриенты смогут пользоваться справочными материалами (формулами), так что можете их использовать и для демонстрационного теста.

Можно ли скачать тест? Если у вас медленный интернет или нет возможности работать в течение 60 минут за компьютером или телефоном – загрузите файл с демонстрационным вариантом теста по математике на свое устройство, выполните задания и сверьте свои ответы с правильными.

При прохождении демонстрационного теста, как и на реальном тестировании, выпускники могут выбирать последовательность выполнения заданий или изменять вариант ответа до завершения работы.

НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy , где учащиеся могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!

К слову, на тестировании по математике будет 22 задачи. Выпускник может выбирать последовательность выполнения задач. Чтобы получить минимальные 100 баллов из 200, необходимо набрать 4 балла из 32 возможных.

Вступительная кампания – 2023: кратко