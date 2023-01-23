Почему история Украины не является обязательным предметом на НМТ – 2023
Источник:Образование
В 2023 году выпускникам не придется обязательно во время НМТ сочинять историю Украины. Ее сделали предметом по выбору.
Такая модель мультипредметного теста, представленная Минобразования, вызвала негодование и оживленные дискуссии многих украинцев. Заместитель директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала, почему в 2023 году история Украины не входит в список обязательных предметов, как это было в прошлом.
Важно Вступительная кампания – 2023: как, когда и по каким предметам состоится НМТ
Почему история Украины не является обязательным предметом на НМТ
Вакуленко сообщила, что решение о такой модели НМТ чрезвычайно сложно.
Именно украинский язык и математика наилучшим образом определяют потенциальную успешность абитуриента при поступлении в высшее образование. Поэтому эти предметы определены обязательными и в этом, и в этом,
– уточнила она.
Заместитель директора УЦОКО добавила, что в процессе обсуждения модели вступления продолжались дискуссии об обязательности составления истории Украины. Никто не сомневался в важности этого предмета. Раздавались также предложения согласовать модель НМТ, которая содержит три обязательных предмета и один – по выбору поступающего. Однако такое решение могло привести к тому, что тест пришлось бы сдавать в течение двух дней. А это во время войны не совсем безопасно. Поэтому решили увеличить количество задач, ведь в 2022 году они были недостаточно длинными.
Следовательно, подчеркнула Вакуленко, именно эти факторы и стали ключевыми при согласовании модели с двумя обязательными предметами на НМТ. При этом в УЦОКО убеждены, что именно историю Украины изберут большинство поступающих. Вакуленко также акцентировала внимание на том, что третий предмет НМТ является универсальным, поэтому абитуриент сможет поступить и на гуманитарные, и на технические специальности.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.