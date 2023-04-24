О вступлении придется забыть: какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023

В 2023 году абитуриенты будут поступать в вузы в Украине по результатам НМТ. Для того, чтобы его успешно сдать, следует соблюдать определенные правила при регистрации и самого тестирования.

Директор УЦОКО Татьяна Вакуленко рассказала, какие самые распространенные ошибки совершают поступающие во время регистрации на НМТ. Также сообщила, как их избежать.

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Какие ошибки не следует делать участникам НМТ-2023

1. Указывать разные данные

В персональном кабинете на сайте УЦОКО выпускник указывает личные данные и информацию об участии в тестировании. Также должен загрузить сканкопии или фотокопии регистрационных документов, подтверждающих личность. Что важно, следует указывать те же данные и не совершать ошибок. В противном случае сертификат НМТ участник может не получить.

2. Плохо знать украинский язык

Чтобы сдать тесты, нужно хорошо знать украинский язык. В противном случае студентом вы можете не стать.

3. Кое-как выбирать третий предмет

Третьим предметом для сдачи вы можете выбрать один из иностранных языков (это английский, немецкий, французский, испанский), историю Украины, биологию, физику, химию. При этом следует учитывать при выборе не только то, что вы знаете лучшее, но и на весовые коэффициенты, определенные к результату каждого предмета НМТ в соответствии со специальностью.

4. Откладывать регистрацию

Регистрация стартовала 3 апреля и завершается 3 мая. Медлить выпускникам не советуют. При этом подчеркивают, что за границей ограничено количество мест.

5. Не иметь украинской sim-карты

Иногда у украинцев, которые сейчас находятся за границей, нет украинской SIM-карты. Но чтобы зарегистрироваться на тестирование, нужно указать именно украинский номер.

6. Загружать большие файлы

При регистрации не следует загружать файлы с документами, имеющими более 1 МВ, и ни в каком другом расширении, кроме jpg или png.

7. Загружать не все документы

Обязательно нужно скачать три вида документов, без которых вас не зарегистрируют на НМТ.

паспорт;

идентификационный код;

карточка налогоплательщика; паспорт, если в него внесены эти данные; загранпаспорт, в который внесены эти данные; свидетельство о рождении, в которое внесены эти данные; справка о присвоении идентификационного номера физического лица.

Свидетельство о среднем образовании или справке о том, что поступающий в этом году получает его.

8. QR-коды из Дии и скриншоты электронных копий документов

QR-коды из Дии не следует указывать, потому что они имеют ограниченный срок действия. Также нужно скачивать копии так называемых живых документов.

9. Фотокопии, не содержащие полной информации

Если вы отправляете копию ID-карты, следует загрузить изображение обеих сторон. Если это книжечка, должна быть страница или разворот, содержащий информацию о типе, серии (при наличии) и номере документа, фамилии, имени, отчестве владельца, а также дате его рождения.

10. Предоставлять справку об учебе, а не о полученном образовании

Школы иногда по ошибке предоставляют справку о том, что будущий участник НМТ учится в 11-м классе. Вместо этого должны предоставить документ, что ученик должен получить полное среднее образование в мае (июне, июле) 2023 года. На сайте УЦОКО, кстати, есть образец справки для школы.

11. Рассчитывать на справочные материалы

Калькулятор брать в кабинет НМТ нельзя. При тестировании по математике, физике и химии можно будет использовать справочные материалы – в компьютерной программе будет дополнительная вкладка. С собой "шпаргалок" приносить тоже нельзя.

12. Планировать списать

В каждой аудитории будут находиться два инструктора. Они будут следить за тем, чтобы участники тестирования не списывали. Если вас поймают на списывании, НМТ вы не сдадите.

13. Пропускать основную сессию без уважительных причин

На дополнительную сессию нужно зарегистрироваться заранее. Но только в случае, если вы по уважительной причине (например, болезнь) не можете поучаствовать в основной.

14. Неправильно распределять время на НМТ

На сдачу трех предметов у вас есть 180 минут. Вы можете сами его распределять на три блока. Специалисты при этом советуют сначала сделать сложные задачи по всем предметам.

15. Надеяться стать студентом с любыми баллами

Не стоит думать, что вас возьмут с худшими баллами в определенный вуз. В этом году ввели "пороговые баллы", которых не было в прошлом году. В 2023 году по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов, чтобы получить результат по шкале 100 – 200 баллов.

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