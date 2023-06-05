Стартовала основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году
Источник:УЦОКО
Сегодня, 5 июня, стартовала основная сессия национального мультипредметного теста в 2023 году. Продлится до 23 июня.
Затем начнется дополнительная сессия. Что должны знать выпускники читайте ниже.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
Стартовала основная сессия НМТ-2023
Основные сессии НМТ состоятся в Украине и 47 городах 30 других стран.
Из соображений безопасности мест проведения тестирования на территории нашего государства не сообщается. Участников мультитеста также просят не разглашать время и место тестирования.
Тестирование будет проходить в две смены: первая – с 10:00, вторая – с 15:00 по киевскому времени во всех странах, кроме США и Канады. Во всех городах США и Канады НМТ будет стартовать в 18:00 по Киеву, то есть в 08:00 – в Сакраменто, в 09:00 – в Эдмонтоне, в 10:00 – в Хьюстоне, в 11:00 – в Детройте, Нью-Йорке и Торонто, в 12:00 – в Монктоне.
Пускать участников тестирования в экзаменационные центры за 30 минут и прекратят за 10 минут до начала тестирования. Вы также должны предъявить сертификат участника НМТ и паспорт. Также желательно иметь с собой распечатанное приглашение. Можете взять и ручку и бутылку воды. Бумажные черновики участники получат в аудитории.Внимание! Если участник/участник НМТ опоздает или не предъявит документ, его/ее не допустят к участию в НМТ.
При прохождении НМТ участникам советуют внимательно послушать речь инструктора.
Не следует брать с собой запрещенные предметы.
Если вы по уважительным причинам не сможете принять участие в основной сессии НМТ, можете подать заявление в течение трех дней для участия в дополнительной сессии. Опоздание уважительной причиной не является.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоялась в апреле.
- Приглашение на тестирование в рамках основной сессии НМТ-2023 участники получили 25 – 26 мая. Его нужно было скачать не позднее 26 мая.
- Участники, которые будут сдавать мультитест в рамках дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала ее проведения.
- После определения результатов НМТ на странице разместят информационную карту с персональными результатами участника тестирования. Она является приложением к сертификату НМТ, который находится в персональном кабинете участника НМТ. Ее не посылают участникам тестирования.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.