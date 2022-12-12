Выпускники могут здавать только два обязательных предмета во время НМТ – 2023

В Украине предлагают сделать обязательными предметами национального мультипредметного теста в 2023 только два. В парламенте уже зарегистрировали соответствующий законопроект.

Авторами законопроекта являются глава парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и группа нардепов. Инициатива связана с невозможностью нормальной учебы школьников в условиях военного времени.

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Обязательными предметами НМТ – 2023 предлагают сделать всего два

Обязательными к сдаче хотят сделать украинский язык и математику. Вместо этого другие два предмета разрешить выбирать.

Законопроект, к слову, альтернативен правительственному законопроекту, предложенному МОН.

Нардепы предлагают законодательно определить, что каждый абитуриент должен сдать два теста НМТ:

Первый – из двух обязательных предметов: украинский язык и математика.

Второй – из двух предметов по выбору:

первый предмет – по выбору история Украины / один из иностранных языков;

второй предмет – по выбору химия / физика / биология / география или история Украины / иностранный язык (если их не выбрали как первый предмет).

В МОН предлагали проведение обязательного теста по четырем предметам: украинскому языку, математике, истории Украины и иностранному языку. В альтернативном законопроекте предложили облегченную модель НМТ, не предусматривающую обязательного составления истории или иностранного языка.

Из-за нахождения в бомбоубежищах и иногда невозможность обучения даже онлайн, считаю, что важно оставить для обязательного тестирования меньшее количество учебных предметов. Больше дать по выбору участников тестирования,

– подчеркнула соавтор законопроекта Наталья Пипа.

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Когда начнется регистрация на НМТ – 2023

Глава МОН Сергей Шкарлетт сообщил, что регистрация на НМТ стартует в апреле 2023 года.

Тестирование абитуриентов должно состояться в июне – июле 2023 года в рамках основной и дополнительной сессий.

Для вступления в 2023 году можно будет использовать результаты: