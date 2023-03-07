НМТ-2023 за рубежом: в скольких городах украинские выпускники могут сдавать тест
В 2023 году, как и в прошлом году, украинские выпускники смогут сдавать национальный мультипредметный тест за границей. Для этого в разных странах обустроят специальные центры.
Глава Минобразования Сергей Шкарлет в эфире национального телемарафона рассказал, что МОН обратилось в более чем 30 стран с просьбой создать экзаменационные центры для проведения НМТ за границей.
Важно НМТ и вступительная кампания 2023 года: все, что должны знать абитуриенты
В скольких городах за рубежом выпускники могут сдавать НМТ
Так, Шкарлет уточнил, что 28 стран уже подтвердили, что создадут такие экзаменационные центры. Пункты для сдачи НМТ организуют более чем в 40 городах.
К слову, регистрация на тест состоится в апреле. В МОН намерены успеть к этому времени сформировать, согласовать и объявить полный перечень стран и городов, где будет проходить НМТ за границей.НМТ – важный тест для каждого школьника, поэтому доверить подготовку следует профессионалам. Таким как репетиторы в дистанционной школе "Оптима". Здесь действуют специальные курсы Optima Academy, где ученики могут получить необходимые знания по выбранным предметам в удобном для себя формате. Так что готовьтесь к НМТ вместе с профессиональными преподавателями "Оптима"!
Сдавали ли украинские абитуриенты НМТ за рубежом в 2022 году
- Глава МОН Сергей Шкарлет рассказывал, что в 2022 году абитуриенты из Украины имели возможность сдавать мультипредметный тест в 52 городах 32 стран мира.
- В 2023 году сеть сдачи НМТ за границей планируют расширить и увеличить количество стран.
- Все для того, чтобы охватить максимальное количество украинских выпускников.
- Составлять НМТ в 2023 году можно будет во всех странах ЕС, а также США, Японии, Канаде, Турции и т.д.
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Вступительная кампания – 2023: кратко
- НМТ будет содержать задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- На сдачу теста у абитуриентов будет 180 минут. Участники НМТ могут сами распределять время между блоками.
- В МОН запланировали две сессии НМТ-2023: основную и дополнительную.
- Основная состоится в июне, дополнительная – в июне – июле. Участие в дополнительной сессии могут принять те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- Тесты выпускники будут сдавать в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Регистрация на НМТ-2023 состоится в апреле.
- Подтверждение участия в тесте и окончательный выбор прохождения НМТ запланировали на май.
- Вступительная кампания в вузе запланирована на июль – август.