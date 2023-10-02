4 предмета на НМТ-2024: почему родители заявляют об издевательствах

В 2024 году знания выпускников во время национального мультипредметного теста будут проверять уже по четырем предметам. Обязательной станет еще история Украины.

Не все родители будущих участников НМТ – в восторге от такого нововведения. Большинство не понимают, почему увеличили количество предметов на тестировании.

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Как родители реагируют на количество предметов на НМТ-2024

Так, родители одиннадцатиклассников в комментариях к сообщению о вступительных испытаниях 2024 года на странице министра образования и науки Украины Оксена Лисового высказали свою точку зрения. Некоторые из них назвал увеличение количества предметов на мультитесте "издевательством".

Вот что они написали:

Это просто издевательство над детьми. Четыре предмета в один день. Обязательная история? Это глупая шутка? Этот тест – это не знание истории. Заучил, сдал, забыл тех, кому это не нужно. А может, пусть сначала все чиновники его сдадут?

История и речь должны быть обязательными, потому что это о формировании нации, остальное – по выбору. Математика – точно по выбору. Здесь больше о процедуре, они считают, что облегчили детям жизнь, а действительно непомерно их нагрузили. Я за то, чтобы 2 (предметы – 24 Канал) обязательно и при этом отдельно. В разные дни, с разницей хотя бы в неделю.

Историю Украины должны знать от А до Я все граждане Украины – и точка.

Как так можно издеваться над детьми! 4 предмета в 1 день – это нереальная нагрузка! Учителям в школе даже контрольные в 1 день нельзя проводить, специально создаем график, чтобы детей не перегружать! А здесь экзамен, от которого зависит дальнейшая судьба, в чужих стенах, с незнакомыми людьми и другие психологические препятствия и ЧЕТЫРЕ предмета сразу!!! Нелюди те, кто до этого додумался!

Интересно, кто думает о детях, не уехавших из Украины и проживающих в прифронтовых городах и селах? Учеба в школах не проводится, воздушные тревоги постоянны. А нагрузка от МОН увеличивается.

А можно, пожалуйста, объяснить, зачем обязательна математика?

Почему министерство не прислушивается к мнению родителей учеников и к самим ученикам? 4 предмета в один день – это тяжело. Математика обязательна? Зачем было делить детей на гуманитарные и математические классы?

Мы живем в постоянном стрессе и тревогах. Зачем делать детям такой дополнительный стресс. Как вообще физически можно выдержать такую нагрузку.

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Что думают родители о количестве предметов на НМТ-2024 / скриншот комментариев со страницы главы МОН Оксена Лисового

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