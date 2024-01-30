НМТ-2024: когда состоится тестирование и какие предметы будет содержать
Источник:Минобразования Украины
В этом году всем абитуриентам для поступления в вузы потребуются результаты национального мультипредметного теста. НМТ-2024 уже будет сложнее.
Основная сессия при этом стартует раньше. Когда будет проходить мультитест и какие предметы будет содержать, читайте дальше.
Смотрите также Перерыв во время НМТ: какие правила должны запомнить участники
Даты НМТ и какие предметы нужно сдавать
Мультитест в этом году будет проходить как в Украине, так и за рубежом. Основная сессия стартует 14 мая и продлится до 19 июля.
Это предполагает приказ МОН №1581. Его подписали 29 декабря 2023 года.
Знания участников тестирования будут проверять по четырем предметам. Три будут обязательными и только один можно будет выбрать.
Обязательными будут:
- украинский язык;
- математика;
- история Украины.
Выбрать четвертый предмет можно будет из следующего перечня:
- украинская литература;
- английский язык;
- испанский язык;
- немецкий язык;
- французский язык;
- биология;
- география;
- физика;
- химия.
Заметим, что в 2024 году к выборочным предметам НМТ добавили украинскую литературу и географию.
Смотрите также Смогут ли сдавать НМТ выпускники с временно оккупированных территорий
Тестирование будет проходить в течение одного дня в два этапа. Каждый продлится по два часа.
На первом этапе участники сдадут украинский язык и математику, на втором – историю Украины и выборочный предмет. Между этапами будет перерыв продолжительностью 20 минут.
Регистрация на тестирование стартует в марте.
Раньше мы писалио том, что в Украине согласовали характеристики тестов и задачи, которые будут на НМТ-2024. Подробности читайте по ссылке.