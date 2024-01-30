Основная сессия при этом стартует раньше. Когда будет проходить мультитест и какие предметы будет содержать, читайте дальше.

Смотрите также Перерыв во время НМТ: какие правила должны запомнить участники

Даты НМТ и какие предметы нужно сдавать

Мультитест в этом году будет проходить как в Украине, так и за рубежом. Основная сессия стартует 14 мая и продлится до 19 июля.

Это предполагает приказ МОН №1581. Его подписали 29 декабря 2023 года.

Знания участников тестирования будут проверять по четырем предметам. Три будут обязательными и только один можно будет выбрать.

Обязательными будут:

украинский язык;

математика;

история Украины.

Выбрать четвертый предмет можно будет из следующего перечня:

украинская литература;

английский язык;

испанский язык;

немецкий язык;

французский язык;

биология;

география;

физика;

химия.

Заметим, что в 2024 году к выборочным предметам НМТ добавили украинскую литературу и географию.

Смотрите также Смогут ли сдавать НМТ выпускники с временно оккупированных территорий

Тестирование будет проходить в течение одного дня в два этапа. Каждый продлится по два часа.

На первом этапе участники сдадут украинский язык и математику, на втором – историю Украины и выборочный предмет. Между этапами будет перерыв продолжительностью 20 минут.

Регистрация на тестирование стартует в марте.

Раньше мы писалио том, что в Украине согласовали характеристики тестов и задачи, которые будут на НМТ-2024. Подробности читайте по ссылке.