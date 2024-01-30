Основна сесія при цьому стартує раніше. Коли відбуватиметься мультитест та які предмети міститиме, читайте далі.

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Дати НМТ та які предмети треба складати

Мультитест цього року відбуватиметься як в Україні, так і за кордоном. Основна сесія стартує 14 травня і триватиме до 19 липня.

Це передбачає наказ МОН № 1581. Його підписали 29 грудня 2023 року.

Знання учасників тестування перевірятимуть з чотирьох предметів. Три будуть обов'язковими і лише один можна буде вибрати.

Обов'язковими будуть:

українська мова;

математика;

історія України.

Обрати четвертий предмет можна буде із такого переліку:

українська література;

англійська мова;

іспанська мова;

німецька мова;

французька мова;

біологія;

географія;

фізика;

хімія.

Зауважимо, що у 2024 році до вибіркових предметів НМТ додали українську літературу та географію.

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Тестування відбуватиметься протягом одного дня у два етапи. Кожен триватиме по дві години.

На першому етапі учасники складатимуть українську мову і математику, на другому – історію України та вибірковий предмет. Між етапами буде перерва тривалістю 20 хвилин.

Реєстрація на тестування стартує у березні.

Раніше ми писали про те, що В Україні погодили характеристики тестів та завдання, які будуть на НМТ-2024. Деталі читайте за посиланням.