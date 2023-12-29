В следующем году национальный мультипредметный тест будет еще сложнее. В частности, будет содержать уже 4, а не 3 предмета.

3 из 4 при этом будут обязательными. И только 1 – по выбору, отмечает Образование 24.

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К выборочным предметам на НМТ-2024 добавили еще два

Изменения претерпел и список выборочных предметов. К предметам НМТ включили еще украинскую литературу и географию.

Эту норму предусматривает закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Он вступил в силу 27 декабря.

Среди других выборочных предметов будут следующие:

иностранный язык;

физика;

химия;

биология.

Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Обязательными для сдачи предметами в 2024 году будут следующие:

украинский язык;

математика;

история Украины.

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Что известно о вступительной кампании 2024 года