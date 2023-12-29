К выборочным предметам на НМТ-2024 добавили еще два

29 декабря 2023, 16:54
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В следующем году национальный мультипредметный тест будет еще сложнее. В частности, будет содержать уже 4, а не 3 предмета.

3 из 4 при этом будут обязательными. И только 1 – по выбору, отмечает Образование 24.

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К выборочным предметам на НМТ-2024 добавили еще два

Изменения претерпел и список выборочных предметов. К предметам НМТ включили еще украинскую литературу и географию.

Эту норму предусматривает закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины о государственной итоговой аттестации и вступительной кампании 2024 года". Он вступил в силу 27 декабря.

Среди других выборочных предметов будут следующие:

  • иностранный язык;
  • физика;
  • химия;
  • биология.
Дистанційна школа "Оптіма" увійшла у рейтинг найкращих освітніх закладів України за результатами НМТ-2023 року. Це ще раз підкреслює високу якість навчання та ефективність підходів, що використовують викладачі школи.

Обязательными для сдачи предметами в 2024 году будут следующие:

  • украинский язык;
  • математика;
  • история Украины.

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Что известно о вступительной кампании 2024 года

  • В 2024 году результаты НМТ потребуются для вступления в вузы Украины.
  • Национальный мультипредметный тест будет содержать уже 4 предмета.
  • 3 из них будут обязательными для сдачи и только 1 – по выбору.
  • Тестирование будет проходить в течение одного дня.
  • Выпускники будут сдавать 2 предмета в течение 2 часов, затем будут иметь небольшой перерыв и снова будут проверять свои знания в течение еще 2 часов.
Автор: Марія Волошин