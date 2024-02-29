В этом году также пройти тестирование можно будет не только на украинском языке. Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира.

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На каких языках можно сдать тесты на НМТ-2024

Тесты НМТ в 2024 году переведут на язык нацменьшинств. В частности:

на крымскотатарский;

молдавский;

польский;

румынский;

венгерский.

Обратите внимание! На русский – язык агрессора – тесты НМТ не будут переводить.

Как выбрать четвертый предмет

Также Вакуленко рассказала, какой предмет на выбор лучше выбрать. Для этого абитуриент должен:

проанализировать значения коэффициентов;

определить свои шансы на получение высоких результатов.

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Что должны знать участники НМТ-2024

Руководительница УЦОКО также рассказала, что задания на НМТ не будут предусматривать предоставление развернутого ответа.

Для получения результата по шкале 100 – 200 баллов по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов,

– отметила Вакуленко.

И уточнила, что специалисты заблаговременно определят коэффициент, применен к результату каждого предмета НМТ в соответствии со специальностью.