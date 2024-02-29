Цього року також пройти тестування можна буде не лише українською мовою. Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час прямого ефіру.

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Якими мовами можна скласти тести на НМТ-2024

Тести НМТ у 2024 році перекладуть мова нацменшин. Зокрема:

кримськотатарською;

молдовською;

польською;

румунською;

угорською.

Зверніть увагу! Російською – мовою агресора – тести НМТ не перекладатимуть.

Як вибрати четвертий предмет

Також Вакуленко розповіла, який предмет на вибір краще обрати. Для цього абітурієнт повинен:

проаналізувати значення коефіцієнтів;

визначити свої шанси на отримання високих результатів.

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Що повинні знати учасники НМТ-2024

Очільниця УЦОЯО також розповіла, що завдання на НМТ не передбачатимуть надання розгорнутої відповіді.

Для отримання результату за шкалою 100 – 200 балів з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менще 15% від загальної кількості тестових балів,

– наголосила Вакуленко.

І уточнила, що спеціалісти завчасно визначать коефіцієнт, застосований до результату кожного предмета НМТ відповідно до спеціальності.