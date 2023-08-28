В Минобразования рассказали, сколько предметов будет на НМТ-2024
Источник:Михаил Винницкий
Минобразования уже планирует организацию вступительной кампании в вузы в 2024 году. В частности количество предметов на НМТ.
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что уже был разработан специальный законопроект. Согласно документу, в 2024 году выпускники будут составлять 4 предмета на ВНО, которое состоится в формате НМТ.
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Сколько предметов будут сдавать выпускники на НМТ-2024
В 2024 году, по словам чиновника, на НМТ будет именно 4 предмета – в отличие от нынешних трех.
Предполагаем, что в 2024 году обязательно будут оцениваться знания абитуриентов по украинскому языку, математике, истории Украины + одного предмета по выбору,
– заметил заместитель главы МОН.
И выразил надежду, что депутаты ВРУ примут этот законопроект еще в сентябре.Часто подготовка к вступительной кампании сопровождается стрессом. Справиться с ним помогут в Optima Academy на курсах подготовки к ЗНО и НМТ. Индивидуальный подход, акцент на необходимых предметах, систематизация обучения и восполнение пробелов в знаниях – все, чтобы абитуриент был уверен в своих знаниях.
Чтобы нынешние 11 классники (среди них и моя дочь!) могли полноценно готовиться на протяжении всего следующего учебного года к НМТ, зная его правила заранее,
– уточнил Винницкий.
Отметим: Михаил Винницкий также сообщал: в 2025 году, если все будет хорошо, выпускной тест для выпускников 11-го, а вскоре и 12-го класса будет пятипредметным: три обязательных с двумя предметами по выбору.
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Что известно о НМТ-2023
- В 2023 году состоялось две сессии НМТ – 2023: основная и дополнительная.
- Основная продолжалась в течение 5 – 23 июня. Дополнительная – в течение 11 – 24 июля.
- Участие в дополнительной сессии приняли те абитуриенты, которые по уважительным причинам не могли сдавать тесты во время основной.
- НМТ содержал задачи по трем предметам. Два обязательных – украинский язык, математика – и один предмет на выбор – история Украины, иностранный язык (английский, немецкий, французский или испанский), биология, физика, химия.
- Тесты выпускники сдавали в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений – временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создали как в Украине, так и в некоторых странах за границей.
- Официальные результаты НМТ по шкале 100 – 200 баллов разместили в персональном электронном кабинете поступающего.
- 3794 участника НМТ получили желанные 200 баллов по меньшей мере по одному предмету. Среди них 3329 человек стали лучшими в одном предмете, 415 – в двух и 50 – во всех трех предметных тестах НМТ.