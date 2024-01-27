Об этом заявила глава Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко. Все же добавила, что НМТ позволяет хорошо распределить участников и прозрачно показать, кто что учил.

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Каков наибольший недостаток НМТ

Вакуленко отметила: недостатки этой системы очевидны – четыре или три предмета в один период.

Так не должно быть. У ребенка должно быть время переключиться, но именно на период войны вы не придумаете ничего другого, потому что такое количество воздушных тревог не позволит ни одному ребенку три-четыре теста писать по три часа. Плюс – вопросы заграницы, детей с временно оккупированных территорий,

– сообщила глава УЦОКО.

И добавила, что они ориентируются на ГИА в компьютерном формате, что будет задача с открытой формой ответа.

Участники не будут проходить много предметов в один день, а будут работать как это было в классическом ВНО, – один предмет в один день,

– уточнила Вакуленко.

Она также заявила, что прозрачность и справедливость были, есть и будут основными принципами вступительных экзаменов.

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Раньше мы писали о том, что в Украине согласовали характеристики тестов и задания, которые будут на НМТ-2024. Подробности читайте по ссылке.