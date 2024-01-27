Про це заявила очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко. Все ж додала, що НМТ дає змогу добре розподілити учасників і прозоро показати, хто що вчив.
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Який найбільший недолік НМТ
Вакуленко зазначила: недоліки цієї системи очевидні – чотири або три предмети в один період.
Так не має бути. У дитини має бути час перемкнутися, але саме на період війни ви не придумаєте нічого іншого, тому що така кількість повітряних тривог не дозволить жодній дитині три-чотири тести писати по три години. Плюс – питання закордону, дітей з тимчасово окупованих територій,
– повідомила очільниця УЦОЯО.
І додала, що вони орієнтуються на ДПА у комп'ютерному форматі, що матиме завдання з відкритою формою відповіді.
Учасники не будуть проходити багато предметів в один день, а працюватимуть як це було у класичному ЗНО, – один предмет в один день,
– уточнила Вакуленко.
Вона також заявила, що прозорість і справедливість були, є і будуть основними принципами вступних випробувань.
Раніше ми писали про те, що в Україні погодили характеристики тестів та завдання, які будуть на НМТ-2024. Деталі читайте за посиланням.