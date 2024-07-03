Может ли участник НМТ пересдать тест, если недоволен результатами

Участники основной сессии НМТ-2024 получили результаты тестирования. Не все поступающие могут быть довольны набранными баллами.

Поэтому интересуются, можно ли пересдать тестирование, чтобы получить высшие баллы. Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Образованию 24 заявила: если мы говорим просто о низком результате поступающего – тогда нельзя.

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Можно ли пересдать НМТ

Вакуленко уточнила: в 2024 году абитуриентам нужно пройти пороговые баллы по всем четырем предметам НМТ для того, чтобы иметь возможность участвовать в конкурсном отборе.

Пороговые баллы 2024 года – это 15% от общего количества тестовых баллов по каждому учебному предмету. Минимальный пороговый балл составляет 100 баллов по шкале 100 – 200 баллов,

– отметила она.

К примеру, по словам руководительницы УЦОКО, по математике надо было набрать 5 из 32 тестовых баллов, и в таком случае эти переведенные 100 баллов дадут возможность участвовать в конкурсном отборе.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Если же участник не пройдет пороговый балл, то не будет иметь шансов в этом году участвовать во вступительной кампании в вузы,

– резюмировала Вакуленко.