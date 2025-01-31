Как узнать информацию о месте и дате проведения НМТ в 2025 году

В мае стартует основная сессия национального мультипредметного теста 2025 года. Зарегистрироваться на тестирование можно будет в марте.

Зарегистрированные участники получат приглашение на прохождение мультитеста. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

Смотрите также НМТ-2025 по биологии: какие темы повторить и какие задания будут на тестировании

Какие данные содержит приглашение на НМТ

Приглашение для участия в национальном мультитесте содержит информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.

Приглашение размещают на информационной странице участника экзамена не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ. В этом году возможность загрузить приглашение участники основной сессии получат с 4 мая.

Участники, которые будут сдавать мультитест во время дополнительной сессии, получат приглашение не позднее чем за 3 календарных дня до начала проведения дополнительной сессии. Скачать приглашение можно будет с 11 июля.

Для допуска в экзаменационный центр участнику необходимо будет иметь документ, удостоверяющий личность, и Сертификат национального мультипредметного теста 2025 года.

Смотрите также Кто может не сдавать НМТ в 2025 году

НМТ-2025: основные даты