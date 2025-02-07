НМТ-2025: как будет происходить допуск участников в экзаменационный центр
В мае стартует основная сессия национального мультитеста в 2025 году. Регистрироваться на тестирование можно уже в марте.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. При этом участникам стоит заранее ознакомиться с процедурой, которую надо пройти, чтобы допустили в экзаменационный центр.
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Как участников будут допускать к тестированию
Участник НМТ-2025 для допуска в экзаменационный центр обязательно должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и Сертификат национального мультипредметного теста 2025 года. Последний надо самостоятельно сформировать в персональном электронном кабинете после регистрации на тест и можно распечатать перед тестированием или предъявить его в смартфоне.
Для удостоверения личности участники мультитеста могут использовать следующие документы:
- паспорт гражданина Украины (в виде ID-карты или книжечки);
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- удостоверение личности на возвращение в Украину;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- водительское удостоверение;
- вид на постоянное проживание;
- временный вид на жительство;
- дипломатический паспорт Украины;
- справка об обращении за защитой в Украине;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение личности, которая нуждается в дополнительной защите;
- удостоверение члена экипажа;
- проездной документ беженца;
- проездной документ лица, которому предоставлена дополнительная защита;
- служебный паспорт Украины;
- карточка эмигранта.
Также участники НМТ могут предъявить документ в Дии. Инструктор на входе проверит документ путем считывания или введения уникального электронного идентификатора (QR-кода, штрихкода, цифрового кода).
Важно! Если участник НМТ не будет иметь соответствующих документов, его не допустят к прохождению тестирования. Как и тех участников, которые опоздают.
Место, дату и время проведения тестирования укажут в приглашении, которое разместят на информационной странице участника экзамена не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.
Участники, которые будут сдавать мультитест в дополнительную сессию, получат приглашение не позднее чем за три календарных дня до начала проведения дополнительной сессии.