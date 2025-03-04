Какой порог надо преодолеть, чтобы сдать НМТ в 2025 году: минимальные баллы по каждому предмету

Через несколько дней начнется регистрация на НМТ-2025, и впереди еще вся весна на подготовку. Какое же минимальное количество баллов нужно набрать, чтобы сдать мультитест?

Чтобы тест считался сданным, выпускнику следует набрать минимальную сумму баллов по каждому предмету. Какое их количество в этом году, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на УЦОКО.

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Сколько баллов надо набрать, чтобы сдать тест в 2025 году

Для нынешнего мультитеста организаторы уже определили количество вопросов для каждого предмета, которые будут сдавать выпускники.

Чтобы тест считался составленным необходимо набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов.

В 2025 году выпускники могут сдавать тест по следующим предметам, за которые установлена минимальная и максимальная сумма тестового балла:

украинский язык – 7 – 45;

украинская литература – 7 – 45;

математика – 5 – 32;

история Украины – 8 – 54;

иностранный язык – 5 – 35;

биология – 7 – 46;

физика – 5 – 32;

химия – 6 – 40;

география – 7 – 46.

Первая цифра, минимальная, равна 100 баллам, а вторая – 200.

Именно набрав хотя бы минимальную сумму баллов – тест будет считаться сданным.

Таблицы перевода тестовых баллов по каждому предмету, в шкалу 100 – 200, с прошлого года не менялись. С ними можно познакомиться на различных образовательных ресурсах – они в открытом доступе.

Какой должен быть результат для поступления / скриншот видеоконференции УЦОКО

Единственное, что изменилось – это формула для пересчета со 100 – 200 на вашу желанную специальность. Однако, она еще в состоянии проекта и не утверждена.

Новая формула / скриншот видеоконференции УЦОКО

Организаторы НМТ советуют поступающим обратить внимание на выборочный предмет, ведь именно он играет приоритетную роль при поступлении.

И если вы сомневаетесь, какой предмет выбрать четвертым, по формуле можете смоделировать ваш результат для поступления.

А с коэффициентом оценок по предметам НМТ вы можете ознакомиться в Приложении 7 к Порядку приема на обучение для получения высшего образования в 2025 году (пункт 8 раздела VII).