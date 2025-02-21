21 февраля, 20:51
Результаты аннулируют: какие ошибки на НМТ нельзя допускать
Участникам НМТ во время тестирования запретят копировать задания теста. За попытки сфотографировать или переписывать задания результаты абитуриента аннулируют.
Соответствующую норму содержит обновленный Порядок проведения национального мультитеста. Документ вступит в силу в ближайшее время.
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За что аннулируют результаты НМТ
Результаты НМТ аннулирует Украинский центр оценивания качества образования на основании решений апелляционных комиссий.
Также аннуляция результатов экзамена будет происходить в случае других нарушений участником мультитеста процедуры прохождения тестирования.
К ним относятся следующие:
- невыполнение указаний и требований работников экзаменационных центров;
- нарушение правил тестирования;
- обнаружение опасных предметов и веществ, угрожающих жизни и здоровью человека;
- вынесение за пределы аудитории черновиков и тому подобное.
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Что известно об НМТ в 2025 году
- Тестирование в 2025 году будет проходить с 14 мая по 25 июля.
- Основная сессия – с 14 мая по 25 июня, дополнительная – с 14 по 25 июля.
- Основной этап регистрации для участия в основных сессиях НМТ продлится с 6 марта по 3 апреля включительно. Дополнительный – с 9 до 14 мая.
- Зарегистрированные участники получат приглашение на прохождение мультитеста.
- Приглашение для участия в национальном мультитесте содержит информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
- Приглашение размещают на информационной странице участника экзамена не позднее чем за десять календарных дней до начала проведения основной сессии НМТ.
- Для участия в конкурсном отборе при поступлении участникам НМТ достаточно набрать 15% правильных ответов по каждому предмету.
- Заметим, что для участия в НМТ в этом году выпускникам школ надо оформить ID-карту.