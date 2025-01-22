Какие задания по математике будут в этом году на НМТ

Математика в этом году в дальнейшем является одним из обязательных для сдачи предметов на НМТ. Тест будет содержать 22 задания.

Они будут разных форм. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования.

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Что нужно знать о заданиях по математике

Содержание заданий НМТ по математике будет соответствовать программе ВНО по математике и охватывать все темы по алгебре и геометрии, которые изучали в школьном курсе, а именно:

Числа и выражения;

Уравнения, неравенства и их системы;

Функции;

Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики;

Планиметрия;

Стереометрия.

Тест по математике будет содержать 22 задания различных форм:

с выбором одного правильного ответа из пяти вариантов (15 заданий);

на установление соответствия ("логические пары") (3 задания);

открытой формы с коротким ответом (4 задания).

Обратите внимание! Тест по математике не будет содержать заданий открытой формы с развернутым ответом.



Какие задания будут на НМТ по математике / УЦОКО

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Как будут оценивать задания

Задания по математике будут оценивать в соответствии со схемой начисления баллов, применяемой в ВНО. То есть по 1 тестовому баллу будут начислять за каждый правильный ответ на задания с выбором одного правильного ответа, по 1 тестовому баллу – за каждую правильно определенную "логическую пару" в заданиях на установление соответствия и по 2 тестовых балла – за каждый правильный короткий ответ.

Максимально можно набрать 32 балла.

Свой результат участники / участницы тестирования будут знать после завершения работы над НМТ. По таблице перевода тестовых баллов результат каждого учебного предмета также переведут в рейтинговую оценку по шкале 100 – 200 баллов.

Во время работы над заданиями по математике участники / участницы тестирования смогут пользоваться справочными материалами, которые содержат формулы из разделов "Алгебра и начала анализа", "Элементы комбинаторики, начала теории вероятностей и элементы математической статистики", "Геометрия".