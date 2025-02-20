Можно ли будет после НМТ забрать черновик с собой

Участники нынешнего национального мультипредметного теста после завершения работы над заданиями не смогут забрать черновики с собой. Они должны будут вернуть их работникам экзаменационного центра.

Такое требование содержит Порядок проведения НМТ, который вступит в силу в ближайшее время. Об этом информирует 24 Канал.

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Можно ли забрать черновик после тестирования

Так, после завершения времени, отведенного на выполнение сертификационной работы, участники должны оставить предоставленные черновики для записей в аудитории.

Также эти черновики нельзя будет выносить за пределы аудитории во время перерыва или пребывания в укрытиях во время воздушной тревоги.

Заметим, что в прошлом году, только если в черновике не было записей, содержащих задания теста, старший инструктор мог позволить участнику забрать черновик.

В случае конфликтной ситуации старший инструктор мог предложить участнику НМТ переписать его ответы на новый лист, который позволяли забрать с собой.

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