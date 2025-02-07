Можно ли на НМТ выбирать очередность выполнения предметов в блоке

Национальный мультипредметный тест будет содержать два блока, в каждом из которых будут задания по двум предметам. Участники при этом смогут выбирать порядок выполнения предметов в пределах одного 120-минутного блока.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua. То есть во время выполнения первого блока тестов по украинскому языку и математике, а также второго блока тестов по истории Украины и предмета по выбору участники НМТ смогут самостоятельно выбирать в пределах блока порядок выполнения предметных тестов.

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Как участники НМТ могут выполнять задания в пределах блоков

Так, участник сможет выполнить сначала задания по математике, а затем задания по украинскому языку, если ему так удобнее, или наоборот.

То же правило касается и второго блока: сначала поступающий может выполнить задание предмета по выбору, а затем вернуться к выполнению теста по истории Украины.

При этом участники НМТ смогут в пределах блока пропускать вопросы, ответы на которые не знают, а потом возвращаться к ним, если будут иметь время, или выполнять их не по очереди.

Также в пределах одного блока участники смогут перераспределять время на выполнение заданий различных предметов. То есть, если вы выполните быстрее чем за 60 минут задания по одному предмету, будете иметь больше времени для выполнения заданий по другому предмету в пределах 120 минут.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

В то же время менять порядок выполнения предметных тестов или перераспределять время между двумя блоками участники НМТ не смогут.