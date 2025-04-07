Может ли абитуриент отказаться от участия в НМТ
- Поступающий может отказаться от участия в НМТ-2025.
- Для этого нужно подать заявление об отмене регистрации до 17 апреля.
Поступающий, который успешно зарегистрировался на национальный мультипредметный тест в 2025 году, имеет право отказаться от участия в экзамене. При этом подать в соответствующий региональный центр заявление об отмене регистрации.
Заявление по специальной форме можно подать лично или дистанционно. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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Можно ли отказаться от сдачи НМТ-2025
В случае подачи заявления об отмене регистрации лично, или нарочно, или почтовой связью – оно должно быть заверено личной подписью заявителя и подано вместе с сертификатом НМТ.
Если заявление подают с помощью электронной почты – на электронное изображение заявления, которое направляют, надо наложить квалифицированную электронную подпись заявителя или усовершенствованную электронную подпись заявителя, базируется на квалифицированном сертификате электронной подписи. Вместе с заявлением надо прислать изображение сертификата НМТ.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Заявления об отмене регистрации для участия в НМТ принимают до 17 апреля включительно.
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Что известно об НМТ в 2025 году
- В 2025 году национальный мультитест стартует 14 мая.
- Знания выпускников будут проверять по четырем предметам.
- Три будут обязательными, а один можно будет выбрать из предложенного перечня.
- Регистрация на НМТ стартовала 6 марта и продолжалась по 3 апреля (основной период).
- По состоянию на 4 апреля более 320 тысяч нынешних абитуриентов уже создали персональные кабинеты.
- А успешно зарегистрировали на тестирование более 300 тысяч человек.
- Самыми популярными предметами из выборочного блока являются иностранные языки, в частности английский.